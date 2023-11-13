Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В российских СМИ "случайно" обнародовали сообщения о передислокации войск в Херсонской области arrow

В российских СМИ "случайно" обнародовали сообщения о передислокации войск в Херсонской области

13 ноября 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российских СМИ "случайно" обнародовали сообщения о передислокации войск в Херсонской области
Российские военные. Фото: Wikipedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российском Минобороны заявили, что их войска проведут перегруппировку из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить чуть дальше восточнее Днепра, но впоследствии выяснилось, что информация "ложная".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Читайте также:

"Случайное сообщение" о дислокации РФ в Херсонской области

Как известно, российские госагентства ТАСС и "РИА Новости" сообщили, что Минобороны РФ решило перебросить войска "на более выгодные позиции к востоку от Днепра" в Херсонской области.

null
Сообщения росСМИ о дислокации войск. Фото: скриншот

Впоследствии росСМИ "аннулировали" сообщения, потому что его якобы случайно опубликовали и извинились перед своими читателями.

null
Аннулирование новости на ТАСС. Фото: скриншот

Нет сообщения об отступлении от Днепра и на ресурсах российского Минобороны.

"Рассылка ошибочного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — заявили СМИ в Минобороны.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что украинские военные перебросили бронетехнику на восточный (левый) берег Херсонской области. В настоящее время на этом направлении они проводят более масштабные наземные операции на восточном берегу, используя легкую пехотную группировку около размера батальона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме