В российских СМИ "случайно" обнародовали сообщения о передислокации войск в Херсонской области

Российские военные. Фото: Wikipedia Commons

В российском Минобороны заявили, что их войска проведут перегруппировку из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить чуть дальше восточнее Днепра, но впоследствии выяснилось, что информация "ложная".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Как известно, российские госагентства ТАСС и "РИА Новости" сообщили, что Минобороны РФ решило перебросить войска "на более выгодные позиции к востоку от Днепра" в Херсонской области.

Сообщения росСМИ о дислокации войск. Фото: скриншот

Впоследствии росСМИ "аннулировали" сообщения, потому что его якобы случайно опубликовали и извинились перед своими читателями.

Аннулирование новости на ТАСС. Фото: скриншот

Нет сообщения об отступлении от Днепра и на ресурсах российского Минобороны.

"Рассылка ошибочного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — заявили СМИ в Минобороны.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что украинские военные перебросили бронетехнику на восточный (левый) берег Херсонской области. В настоящее время на этом направлении они проводят более масштабные наземные операции на восточном берегу, используя легкую пехотную группировку около размера батальона.