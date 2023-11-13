В российских СМИ "случайно" обнародовали сообщения о передислокации войск в Херсонской области
В российском Минобороны заявили, что их войска проведут перегруппировку из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить чуть дальше восточнее Днепра, но впоследствии выяснилось, что информация "ложная".
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
"Случайное сообщение" о дислокации РФ в Херсонской области
Как известно, российские госагентства ТАСС и "РИА Новости" сообщили, что Минобороны РФ решило перебросить войска "на более выгодные позиции к востоку от Днепра" в Херсонской области.
Впоследствии росСМИ "аннулировали" сообщения, потому что его якобы случайно опубликовали и извинились перед своими читателями.
Нет сообщения об отступлении от Днепра и на ресурсах российского Минобороны.
"Рассылка ошибочного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — заявили СМИ в Минобороны.
Напомним, недавно в ISW рассказали, что украинские военные перебросили бронетехнику на восточный (левый) берег Херсонской области. В настоящее время на этом направлении они проводят более масштабные наземные операции на восточном берегу, используя легкую пехотную группировку около размера батальона.
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