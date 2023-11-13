В російських ЗМІ "випадково" оприлюднили повідомлення про передислокацію військ на Херсонщині

Російські військові. Фото: Wikipedia Commons

У російському Міноборони заявили, що їхні війська проведуть перегрупування зі складу окупаційного контингенту у Херсонській області. Їх зібралися відводити трохи далі на схід від Дніпра, але згодом з'ясувалося, що інформація "помилкова".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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"Випадкове повідомлення" про дислокацію РФ на Херсонщині

Як відомо, російські держагентства ТАСС і "РИА Новости" повідомили, що Міноборони РФ вирішило перекинути війська "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" у Херсонській області.

Повідомлення росЗМІ про дислокацію військ. Фото: скриншот

Згодом росЗМІ "анулювали" повідомлення, бо його нібито випадково опублікували і перепросили у своїх читачів.

Анулювання новини на ТАСС. Фото: скриншот

Немає повідомлення про відступ від Дніпра і на ресурсах російського Міноборони.

"Розсилка хибного повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені пресцентру Міноборони Росії є провокацією", — заявили ЗМІ у Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що українські військові перекинули бронетехніку на східний (лівий) берег Херсонської області. Наразі на цьому напрямку вони проводять більш масштабні наземні операції на східному березі, використовуючи легке піхотне угруповання близько розміру батальйону.