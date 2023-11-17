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ВСУ закрепились на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области

17 ноября 2023 09:30
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ВСУ закрепились на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области
Украинский военный вблизи моря. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.

Об этом сообщает Командование морской пехоты ВМС ВС.

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"В результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессиональности украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепить плацдармах", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе боев захватчики понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения успешной операции враг потерял:

  • личного состава — 1 216 убитых, 2 217 раненых;
  • 24 танка;
  • 89 артиллерийских систем и минометов;
  • 135 единиц разнообразной автомобильной техники;
  • 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП;
  • девять РСЗО;
  • 14 плавсредств;
  • 15 единиц специальной техники;
  • четыре командных пункта;
  • 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.
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Потери окупантов на левом берегу Днепра в Херсоне. Фото: Морская пехота/Facebook

"Кроме того, возведенным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня", — добавили в ведомстве.

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Напомним, недавно в российском Минобороны заявили, что их войска проведут перегруппировку из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить чуть дальше восточнее Днепра, но впоследствии выяснилось, что информация "ложна".

После этого аналитики ISW объяснили, что, вероятно, столь странные сообщения возникли из-за неспособности военного руководства РФ противостоять сухопутным атакам ВСУ.

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