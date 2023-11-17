ВСУ закрепились на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области
Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.
Об этом сообщает Командование морской пехоты ВМС ВС.
Успехи ВСУ на левом берегу Днепра в Херсоне
"В результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессиональности украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепить плацдармах", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе боев захватчики понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения успешной операции враг потерял:
- личного состава — 1 216 убитых, 2 217 раненых;
- 24 танка;
- 89 артиллерийских систем и минометов;
- 135 единиц разнообразной автомобильной техники;
- 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП;
- девять РСЗО;
- 14 плавсредств;
- 15 единиц специальной техники;
- четыре командных пункта;
- 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.
"Кроме того, возведенным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня", — добавили в ведомстве.
Напомним, недавно в российском Минобороны заявили, что их войска проведут перегруппировку из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить чуть дальше восточнее Днепра, но впоследствии выяснилось, что информация "ложна".
После этого аналитики ISW объяснили, что, вероятно, столь странные сообщения возникли из-за неспособности военного руководства РФ противостоять сухопутным атакам ВСУ.
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