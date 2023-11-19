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Оккупанты обстреливают Херсон, в городе раздаются мощные взрывы, — ОВА

19 ноября 2023 11:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты обстреливают Херсон, в городе раздаются мощные взрывы, — ОВА
Взрыв в Херсоне в результате российских обстрелов. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Днем 19 ноября в Херсоне раздаются мощные взрывы. Российские военные снова обстреливают город.

Об этом сообщает глава ОВА Роман Мрочко.

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Россияне обстреливают Херсон 19 ноября

"Херсон снова под огнем со стороны российских оккупационных войск! В городе слышны мощные взрывы. Берегите себя! Как можно дальше от окон и помните о правиле двух стен!", – написал он.

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Скриншот поста Мрочка

Напомним, что утром 19 ноября россияне обстреливали Херсон с временно оккупированного левого берега. В Днепровском районе города раздавались взрывы.

Также мы писали, что 18 ноября русские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсон. В результате вражеского обстрела пострадал волонтер.

Кроме того, Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр Херсонского направления. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.

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