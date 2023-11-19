Россияне снова массированно обстреливают Херсон

Обстрел города. Иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура

Российские войска продолжают наносить удары по Херсону. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Российская армия снова кроет массированным огнем Херсон. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он.

Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

Местные СМИ сообщают, что в городе и области не была объявлена воздушная тревога.

Скриншот сообщения из Telegram "Суспільне Новини"

Вражеские атаки на город

Российская армия сегодня уже обстреляла Херсон.

Как известно, в результате атаки пострадала 3-летняя девочка. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение.

Напомним, ранее наши журналисты узнали, как жители Херсона живут в условиях войны.