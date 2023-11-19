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Россияне снова массированно обстреливают Херсон

19 ноября 2023 17:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне снова массированно обстреливают Херсон
Обстрел города. Иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские войска продолжают наносить удары по Херсону. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Российская армия снова кроет массированным огнем Херсон. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он.

массированный обстрел Херсона
Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

Местные СМИ сообщают, что в городе и области не была объявлена воздушная тревога.

массированный обстрел Херсона
Скриншот сообщения из Telegram "Суспільне Новини"

Вражеские атаки на город

Российская армия сегодня уже обстреляла Херсон.

Как известно, в результате атаки пострадала 3-летняя девочка. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение.

Напомним, ранее наши журналисты узнали, как жители Херсона живут в условиях войны.

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