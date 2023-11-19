Россияне снова массированно обстреливают Херсон
19 ноября 2023 17:34
Обстрел города. Иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура
Российские войска продолжают наносить удары по Херсону. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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Что известно по состоянию на сейчас
"Российская армия снова кроет массированным огнем Херсон. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он.
Местные СМИ сообщают, что в городе и области не была объявлена воздушная тревога.
Вражеские атаки на город
Российская армия сегодня уже обстреляла Херсон.
Как известно, в результате атаки пострадала 3-летняя девочка. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение.
Напомним, ранее наши журналисты узнали, как жители Херсона живут в условиях войны.
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