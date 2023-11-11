Прикордонники розповіли, де зараз найбільш активні ворожі ДРГ

Прикордонник пильнує за ворожими ДРГ. Фото ілюстративне: КОС ЗСУ

Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей України. Найбільше таких випадків фіксують на території Сумської області.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телеканалу "Еспресо".

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"Кордон країни-агресора відмінний від кордону з Білоруссю. На кордоні з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою з боку Державної прикордонної служби та інших складових, які підсилюють цей напрямок", — розповів Демченко.

Він додав, що зараз прикордонники не фіксують жодних нестандартних ситуацій на цій ділянці кордону.

Прикордонники успішно протидіють ДРГ ворога

Речник наголосив, що підрозділи Сил оборони постійно виявляють та протидіють ворожим ДРГ. Зокрема тим, які прориваються на Сумщину.

"Спроби заходу ДРГ найбільше фіксуються на Сумщині. Проте наші воїни розуміють складність ситуації й постійно тренуються для того, щоб протидіяти таких диверсій діяльності ворога", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що 12 жовтня, російська диверсійно- розвідувальна група намагалася проникнути в Сумську область. По ворогу було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами.

Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Так, за минулу добу армія ворога зменшилася на 990 солдатів.