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Пограничники рассказали, где сейчас наиболее активны вражеские ДРГ

11 ноября 2023 16:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники рассказали, где сейчас наиболее активны вражеские ДРГ
Пограничник следит за враждебными ДРГ. Фото иллюстративное: КОС ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются проникнуть на территорию пограничных областей Украины. Больше всего таких случаев фиксируют на территории Сумской области.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Еспресо".

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"Граница страны-агрессора отлична от границы с Беларусью. На границе с Беларусью ситуация остается полностью контролируемой со стороны Государственной пограничной службы и других составляющих, усиливающих это направление", — рассказал Демченко.

Он добавил, что сейчас пограничники не фиксируют никакие нестандартные ситуации на этом участке границы.

Пограничники успешно противодействуют ДРГ врага

Спикер подчеркнул, что подразделения Сил обороны постоянно выявляют и противодействуют враждебным ДРГ. В частности, тем, которые прорываются на Сумщину.

"Попытки мероприятия ДРГ больше всего фиксируются в Сумской области. Однако наши воины понимают сложность ситуации и постоянно тренируются для того, чтобы противодействовать таким диверсиям деятельности врага", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что 12 октября российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Сумскую область. По врагу было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениям.

Напомним, украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. Так, за минувшие сутки армия врага снизилась на 990 солдат.

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