Втрати російської армії на 12 жовтня: оновлені дані Генштабу

Український військовий зі снарядом в руках. Фото: REUTERS/Stringer

Українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Так, за минулу добу армія ворога зменшилася на 990 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 284 890 військових. За минулу добу українські військові залишили ворога без 42 танків, 32 артилерійських систем, двох РСЗВ та 21 безпілотника.

Втрати окупантів на 12 жовтня:

особового складу — близько 284 890 (+990) осіб;

танків — 4 905 (+42) одиниці;

бойових броньованих машин — 9 264 (+44) одиниці;

артилерійських систем — 6 763 (+32) одиниці;

РСЗВ — 811 (+2) одиниці;

засобів ППО — 545 (+0) одиниць;

літаків — 316 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 247 (+21) одиниці;

крилатих ракет — 1 531 (+1) одиниці;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 170 (+25) одиниці;

спеціальної техніки — 966 (+1) одиниці.

Орієнтовні втрати противника на 12 жовтня. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Нагадаємо, розпочалася 596 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загарбники продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ, а також інфраструктуру населених пунктів. Українські військові крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми писали, що російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.