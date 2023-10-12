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Потери российской армии на 12 октября: обновленные данные Генштаба

12 октября 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери российской армии на 12 октября: обновленные данные Генштаба
Украинский военный со снарядом в руках. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. Так, за минувшие сутки армия врага уменьшилась на 990 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 284 890 военных. За минувшие сутки украинские военные оставили врага без 42 танков, 32 артиллерийских систем, двух РСЗО и 21 беспилотника.

Потери оккупантов на 12 октября:

  • личного состава — около 284 890 (+990) человек;
  • танков — 4 905 (+42) единицы;
  • боевых бронированных машин — 9 264 (+44) единицы;
  • артиллерийских систем — 6 763 (+32) единицы;
  • РСЗО — 811 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 545 (+0) единиц;
  • самолетов — 316 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 247 (+21) единицы;
  • крылатых ракет — 1 531 (+1) единицы;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 170 (+25) единицы;
  • специальной техники — 966 (+1) единицы.
Ориентировочные потери противника на 12 октября
Ориентировочные потери противника на 12 октября. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, начались 596 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ, а также инфраструктуру населенных пунктов. Украинские военные шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.

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