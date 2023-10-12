Потери российской армии на 12 октября: обновленные данные Генштаба
Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. Так, за минувшие сутки армия врага уменьшилась на 990 солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ликвидированные оккупанты
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 284 890 военных. За минувшие сутки украинские военные оставили врага без 42 танков, 32 артиллерийских систем, двух РСЗО и 21 беспилотника.
Потери оккупантов на 12 октября:
- личного состава — около 284 890 (+990) человек;
- танков — 4 905 (+42) единицы;
- боевых бронированных машин — 9 264 (+44) единицы;
- артиллерийских систем — 6 763 (+32) единицы;
- РСЗО — 811 (+2) единицы;
- средств ПВО — 545 (+0) единиц;
- самолетов — 316 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 247 (+21) единицы;
- крылатых ракет — 1 531 (+1) единицы;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 170 (+25) единицы;
- специальной техники — 966 (+1) единицы.
Напомним, начались 596 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ, а также инфраструктуру населенных пунктов. Украинские военные шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.
Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.