Потери российской армии на 12 октября: обновленные данные Генштаба

Украинский военный со снарядом в руках. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. Так, за минувшие сутки армия врага уменьшилась на 990 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 284 890 военных. За минувшие сутки украинские военные оставили врага без 42 танков, 32 артиллерийских систем, двух РСЗО и 21 беспилотника.

Потери оккупантов на 12 октября:

личного состава — около 284 890 (+990) человек;

танков — 4 905 (+42) единицы;

боевых бронированных машин — 9 264 (+44) единицы;

артиллерийских систем — 6 763 (+32) единицы;

РСЗО — 811 (+2) единицы;

средств ПВО — 545 (+0) единиц;

самолетов — 316 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 247 (+21) единицы;

крылатых ракет — 1 531 (+1) единицы;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9 170 (+25) единицы;

специальной техники — 966 (+1) единицы.

Ориентировочные потери противника на 12 октября. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, начались 596 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ, а также инфраструктуру населенных пунктов. Украинские военные шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.