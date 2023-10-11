В ISW розповіли про спроби окупантів відвести ЗСУ від Роботиного

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Що задумали окупанти

Російські загарбники активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки, біля Очеретиного, Тоненького та Бердичева, а також на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне — Опитне. Ворог також атакував на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки — Жереб'янки, а мілблогери РФ стверджували, що окупаційна армія просунулася на два кілометри в цьому районі.

"Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку, і є відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання звіту ISW не бачив жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ вперед", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що російські мілблогери здебільшого описують операції в районі Авдіївки як значні наступальні зусилля, спрямовані на оточення ЗСУ та захоплення міста.

В ISW наголосили, що успішне оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка — Донецьк. Ворог розгорнув вздовж цієї лінії фронту переважно нерегулярні сили.

"Активізація російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб зафіксувати українські сили та перешкодити українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що за останні декілька тижнів українські офіційні особи зробили низку заяв з цього приводу, зокрема зазначаючи, що російські атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк мають на меті перешкодити українцям перекинути сили в Запорізьку область.

Нагадаємо, розпочалася 595 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Вони продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру населених пунктів країни. Попри це бійцям ЗСУ вдалося досягти успіху в районі Роботиного.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.