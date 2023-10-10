ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

Су-25 в польоті. Фото: росЗМІ

Повітряно-космічні сили Росії продовжують втрачати в Україні свій фронтовий авіапарк. На цей раз під вогонь української ППО потрапив російський фронтовий штурмовик Су-25 "Грак".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Українськими оборонцями продовжуються наступальні операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку. ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація ВПС України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський фронтовий винищувач Су-25 "Грак" та 7 розвідувальних БпЛА "Орлан".

Підрозділи ракетних військ та реактивні артилеристи вразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та чергову російську станцію РЕБ "Житель".

Нагадаємо, що раніше завдяки роботі СБУ та реактивної артилерії феєрично було знищено російську реактивно-термобаричну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок". А також нашим воїнам вдалося вигадати нехитру модернізацію американського автоматичного гранатомета Mark19.