Бійці ЗСУ модернізували американський гранатомет Mk 19: захоплююче відео

Бійці ЗСУ модернізували американський гранатомет Mk 19. Фото: скриншот

Воїни Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога. І при цьому винахідливо доопрацьовують зброю.

Відео доопрацьованого американського гранатомета бійці 100 Окремої бригади ТРО розмістили у мережі.

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Бійці ЗСУ модернізували американський гранатомет Mk 19

Повідомляється, що волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19 прицільний механізм від СПГ-9.

"Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами "навісом" із закритої вогневої позиції", — написали бійці.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав знищення на Бахмутському напрямку шести російських танків (три Т-72Б3, один Т-80У та два Т-90А "Володимир"). Ще раніше з'явилося повідомлення, що для українських героїв створили "невидимий плащ" від тепловізорів.