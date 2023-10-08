Бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Mk 19: захватывающее видео

Бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Mk 19. Фото: скриншот

Воины Ковельского батальона Волынской бригады терробороны не устают бить врага. И при этом изобретательно дорабатывают оружие.

Видео доработанного американского гранатомета бойцы 100 Отдельной бригады ТРО разместили в сети.

Читайте также:

Бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Mk 19

Сообщается, что волынские терробороновцы изобретательно доработали оружие производства США, модернизировав систему его наведения. Так, станок, на котором размещается гранатомет, они заменили более удобным и надежным. А также установили на Mk 19 прицельный механизм от СПГ-9.

"Так что теперь бить оккупантов можно еще и выстрелами "навесом" из закрытой огневой позиции", — написали бойцы.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал уничтожение на Бахмутском направлении шести российских танков (три Т-72Б3, один Т-80У и два Т-90А "Владимир"). Еще раньше появилось сообщение, что для украинских героев был создан "невидимый плащ" от тепловизоров.