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Бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Mk 19: захватывающее видео

8 октября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Mk 19: захватывающее видео
Бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Mk 19. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воины Ковельского батальона Волынской бригады терробороны не устают бить врага. И при этом изобретательно дорабатывают оружие.

Видео доработанного американского гранатомета бойцы 100 Отдельной бригады ТРО разместили в сети.

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Бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Mk 19

Сообщается, что волынские терробороновцы изобретательно доработали оружие производства США, модернизировав систему его наведения. Так, станок, на котором размещается гранатомет, они заменили более удобным и надежным. А также установили на Mk 19 прицельный механизм от СПГ-9.

"Так что теперь бить оккупантов можно еще и выстрелами "навесом" из закрытой огневой позиции", — написали бойцы.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал уничтожение на Бахмутском направлении шести российских танков (три Т-72Б3, один Т-80У и два Т-90А "Владимир"). Еще раньше появилось сообщение, что для украинских героев был создан "невидимый плащ" от тепловизоров.

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