В Україні створили плащ-невидимку для військових: як це працює

Плащ-невидимка на військовому. Фото: Михайло Федоров

В Україні створили плащ-невидимку для Сил оборони. Це було зроблено, аби захистити українських військових від ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Ефективність винаходу

За його словами, такий винахід блокує випромінювання тепла та робить воїнів непомітними для противника. До прикладу, українських снайперів або групи CCO, які займаються виконанням бойових завдань.

Характеристика плаща

"Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах", — зазначив Федоров.

Він додав, що плащ-невидимка є лише однією з розробок, завдяки якій може бути врятоване життя українських військових на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно українське підприємство "Антонов" та французька фірма Turgis & Gaillard обговорили спільне створення БпЛА Aarok MALE. Під час візиту французького міністра оборони Себастьєна Лекорню до Києва минулого тижня було укладено відповідну угоду.