Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні створили плащ-невидимку для військових: як це працює arrow

В Україні створили плащ-невидимку для військових: як це працює

4 жовтня 2023 14:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні створили плащ-невидимку для військових: як це працює
Плащ-невидимка на військовому. Фото: Михайло Федоров
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні створили плащ-невидимку для Сил оборони. Це було зроблено, аби захистити українських військових від ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Ефективність винаходу

За його словами, такий винахід блокує випромінювання тепла та робить воїнів непомітними для противника. До прикладу, українських снайперів або групи CCO, які займаються виконанням бойових завдань.

Характеристика плаща

"Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах", — зазначив Федоров.

Він додав, що плащ-невидимка є лише однією з розробок, завдяки якій може бути врятоване життя українських військових на полі бою. 

Нагадаємо, нещодавно українське підприємство "Антонов" та французька фірма Turgis & Gaillard обговорили спільне створення БпЛА Aarok MALE. Під час візиту французького міністра оборони Себастьєна Лекорню до Києва минулого тижня було укладено відповідну угоду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз