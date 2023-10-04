В Украине создали плащ-невидимку для военных: как это работает

Плащ-невидимка на военном. Фото: Михаил Федоров

В Украине создали плащ-невидимку для Сил обороны. Это было сделано, чтобы защитить украинских военных от вражеских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Эффективность изобретения

По его словам такое изобретение блокирует излучение тепла и делает воинов незаметными для противника. К примеру, украинских снайперов или группы CCO, занимающихся выполнением боевых задач.

Характеристика плаща

"Разработка компактная и легкая — вес до 2,5 кг. Обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур. На видео — готовый образец, прошедший успешные испытания в полевых условиях", — отметил Федоров.

Он добавил, что плащ-невидимка является лишь одной из разработок, благодаря которой может быть спасена жизнь украинских военных на поле боя.

Напомним, недавно украинское предприятие "Антонов" и французская фирма Turgis & Gaillard обсудили совместное создание БпЛА Aarok MALE. Во время визита французского министра обороны Себастьена Лекорня в Киев на прошлой неделе было заключено соответствующее соглашение.