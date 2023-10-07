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На Лимано-Куп'янському напрямку українські воїни за чотири дні "мінусували" 25 ворожих танків

7 жовтня 2023 20:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Лимано-Куп'янському напрямку українські воїни за чотири дні "мінусували" 25 ворожих танків
Українські військові їдуть на бронетехніці. Фото: Міноборони
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Лимано-Куп'янському напрямку бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили 25 російських танків. З них вісім — за минулу добу.є

Про це розповів начальник преслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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"За минулу добу бійцями цього підрозділу знищено 28 зразків озброєння та військової техніки противника. Серед них сім танків Т-72 та один Т-90, самохідний міномет "Тюльпан" і ЗРК "Стріла-10", — говориться у повідомленні.

Загалом, додав військовий, того дня відбулося 14 бойових зіткнень. Під час боїв ліквідовано 148 загарбників.

Артилерією та мінометами росіяни рекордні 774 рази відкривали вогонь по позиціях українських воїнів.  15 разів вони застосували авіацію.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України навела HIMARS на "Солнцепьок" російських окупантів. Внаслідок його детонації стався потужний вибух, який був схожим на салют.

Нагадуємо, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, українські бійці просуваються на північ від Копанів та Новопрокопівки.

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