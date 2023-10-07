На Лимано-Купянском направлении украинские воины за четыре дня "минусировали" 25 вражеских танков

Украинские военные едут на бронетехнике. Фото: Минобороны

На Лимано-Купянском направлении бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили 25 российских танков. Из них восемь — за прошедшие сутки.

Об этом рассказал начальник преслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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"За минувшие сутки бойцами этого подразделения уничтожены 28 образцов вооружения и военной техники противника. Среди них семь танков Т-72 и один Т-90, самоходный миномет "Тюльпан" и ЗРК "Стрела-10"", - говорится в сообщении.

В общей сложности, добавил военный, в тот день произошло 14 боевых столкновений. В ходе боев ликвидировано 148 захватчиков.

Артиллерией и минометами россияне рекордные 774 раз открывали огонь по позициям украинских воинов. 15 раз они применили авиацию.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины навела HIMARS на "Солнцепок" российских кафиров. В результате его детонации произошел мощный взрыв, похожий на салют.

Напоминаем, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении. По его словам, украинские бойцы продвигаются к северу от Копанов и Новопрокоповки.