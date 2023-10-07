Чудовий салют: СБУ навела HIMARS на "Солнцепьок" окупантів
Служба безпеки України навела HIMARS на "Солнцепьок" російських окупантів. Внаслідок його детонації стався потужний вибух, який був схожим на салют.
Про це повідомляє СБУ.
Знищення техніки РФ
Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Вона є "гордістю" російського ВПК. Окупанти хотіли завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ.
Завдяки спільній роботі СБУ та артилеристів ЗСУ російський "Солнцепьок" було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.
"І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепьок" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", — додали в СБУ.
Нагадаємо, щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.
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