Чудовий салют: СБУ навела HIMARS на "Солнцепьок" окупантів

Вибух внаслідок удару HIMARS по російському "Солнцепьоку". Фото: скриншот з відео

Служба безпеки України навела HIMARS на "Солнцепьок" російських окупантів. Внаслідок його детонації стався потужний вибух, який був схожим на салют.

Про це повідомляє СБУ.

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Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Вона є "гордістю" російського ВПК. Окупанти хотіли завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ.

Завдяки спільній роботі СБУ та артилеристів ЗСУ російський "Солнцепьок" було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.

"І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепьок" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", — додали в СБУ.

Нагадаємо, щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.

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