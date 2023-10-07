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Чудовий салют: СБУ навела HIMARS на "Солнцепьок" окупантів

7 жовтня 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чудовий салют: СБУ навела HIMARS на "Солнцепьок" окупантів
Вибух внаслідок удару HIMARS по російському "Солнцепьоку". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України навела HIMARS на "Солнцепьок" російських окупантів. Внаслідок його детонації стався потужний вибух, який був схожим на салют.

Про це повідомляє СБУ.

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Знищення техніки РФ

Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Вона є "гордістю" російського ВПК. Окупанти хотіли завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ. 

Завдяки спільній роботі СБУ та артилеристів ЗСУ російський "Солнцепьок" було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.

"І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепьок" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", — додали в СБУ.

Нагадаємо, щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.

Також ми писали, що українські воїни успішно "мінусували" три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП. І все це за один день!

Додамо, українські воїни показали, як ефектно виявили та знищили російський танк.

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