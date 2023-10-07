Великолепный салют: СБУ навела HIMARS на "Солнцепек" оккупантов

Взрыв в результате удара HIMARS по российскому "Солнцепеку". Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины навела HIMARS на "Солнцепек" российских оккупантов. Вследствие его детонации произошел мощный взрыв, который был похож на салют.

Об этом сообщает СБУ.

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Сотрудники Запорожского Управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Она является "гордостью" российского ВПК. Оккупанты хотели нанести удар по позициям украинских военных, которые осуществляют контрнаступление.

Благодаря совместной работе СБУ и артиллеристов ВСУ российский "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом.

"И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отпраздновал свое поражение роскошным салютом", — добавили в СБУ.

Напомним, ежедневно Вооруженные силы Украины защищают Украину от российских оккупантов. При этом украинские защитники уничтожают не только живую силу, но и российскую военную технику.

Также мы писали, что украинские воины успешно "минусовали" три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2с1 и одну БМП. И все это за один день!

Добавим, украинские воины показали, как эффектно обнаружили и уничтожили российский танк.