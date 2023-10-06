ЗСУ показали, як майстерно знищують російську військову техніку: відео
Щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.
Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.
Знищено бойову техніку ЗС РФ
Повідомляють, що бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки ЗСУ влучно ліквідували декілька одиниць ворожої техніки.
Судячи з відео, завдяки роботі українських захисників своє існування припинили:
- російський польовий комплекс РЕБ "Житель";
- БМП-1;
- причіпна гаубиця Д-30 з боєкомплектом.
Нагадаємо, що раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав знищення на Бахмутському напрямку шести російських танків (три Т-72Б3, один Т-80У та два Т-90А "Володимир"). Ще раніше з'явилося повідомлення, що для українських героїв створили "невидимий плащ" від тепловізорів.