ЗСУ показали, як майстерно знищують російську військову техніку: відео

Знищення російської гаубиці Д-30 з боєкомплектом. Фото: скріншот

Щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.

Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

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Повідомляють, що бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки ЗСУ влучно ліквідували декілька одиниць ворожої техніки.

Судячи з відео, завдяки роботі українських захисників своє існування припинили:

російський польовий комплекс РЕБ "Житель";

БМП-1;

причіпна гаубиця Д-30 з боєкомплектом.

Нагадаємо, що раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав знищення на Бахмутському напрямку шести російських танків (три Т-72Б3, один Т-80У та два Т-90А "Володимир"). Ще раніше з'явилося повідомлення, що для українських героїв створили "невидимий плащ" від тепловізорів.