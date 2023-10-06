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ЗСУ показали, як майстерно знищують російську військову техніку: відео

6 жовтня 2023 17:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЗСУ показали, як майстерно знищують російську військову техніку: відео
Знищення російської гаубиці Д-30 з боєкомплектом. Фото: скріншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.

Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

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Повідомляють, що бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки ЗСУ влучно ліквідували декілька одиниць ворожої техніки.

Судячи з відео, завдяки роботі українських захисників своє існування припинили:

  • російський польовий комплекс РЕБ "Житель";
  • БМП-1;
  • причіпна гаубиця Д-30 з боєкомплектом.

Нагадаємо, що раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав знищення на Бахмутському напрямку шести російських танків (три Т-72Б3, один Т-80У та два Т-90А "Володимир"). Ще раніше з'явилося повідомлення, що для українських героїв створили "невидимий плащ" від тепловізорів.

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