ВСУ показали, как мастерски уничтожают российскую военную технику: видео

Уничтожение российской гаубицы Д-30 с боекомплектом. Фото: скриншот

Ежедневно Вооруженные силы Украины защищают Украину от российских оккупантов. При этом украинские защитники уничтожают не только живую силу, но и российскую военную технику.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.

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Сообщается, что бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ точно ликвидировали несколько единиц вражеской техники.

Судя по видео, благодаря работе украинских защитников свое существование прекратили:

российский полевой комплекс РЭБ "Житель";

БМП-1;

прицепная гаубица Д-30 с боекомплектом.

Напомним, что ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал уничтожение на Бахмутском направлении шести российских танков (три Т-72Б3, один Т-80У и два Т-90А "Владимир"). Еще раньше появилось сообщение, что для украинских героев был создан "невидимый плащ" от тепловизоров.