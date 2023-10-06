ВСУ показали, как мастерски уничтожают российскую военную технику: видео
Ежедневно Вооруженные силы Украины защищают Украину от российских оккупантов. При этом украинские защитники уничтожают не только живую силу, но и российскую военную технику.
Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.
Уничтожена боевая техника ВС РФ
Сообщается, что бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ точно ликвидировали несколько единиц вражеской техники.
Судя по видео, благодаря работе украинских защитников свое существование прекратили:
- российский полевой комплекс РЭБ "Житель";
- БМП-1;
- прицепная гаубица Д-30 с боекомплектом.
Напомним, что ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал уничтожение на Бахмутском направлении шести российских танков (три Т-72Б3, один Т-80У и два Т-90А "Владимир"). Еще раньше появилось сообщение, что для украинских героев был создан "невидимый плащ" от тепловизоров.