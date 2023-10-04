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Генштаб показав відео ефективного знищення ворога воїнами 66-ої окремої механізованої бригади

4 жовтня 2023 14:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Генштаб показав відео ефективного знищення ворога воїнами 66-ої окремої механізованої бригади
Момент вибуху гранати, якинутої на окупантів з дрону. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України не припиняють знищувати ворога усюди, де випадає така можливість. Чергового успіху вдалося досягти воїнам 66-ої окремої механізованої бригади.

Відео ефективної роботи бійців оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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"Воїни 66-ої окремої механізованої бригади продовжують успішно ліквідовувати окупантів", — говориться у лаконічному повідомленні.

На відео видно, як українські бійці знищують окупантів на їхніх позиціях, скидаючи їм на голови гранати за допомогою безпілотних апаратів.

Раніше ми повідомляли, що спецпризначенці СБУ атакували дронами-камікадзе "виборчий" штаб російських окупантів у Запорізькій області. Сталося це в селі Скельки, що у Василівському районі.

Нагадуємо, що бійці штурмової бригади ретельно відпрацювали позиції російських окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямі.

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