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Генштаб показал видео эффективного уничтожения врага воинами 66-й отдельной механизированной бригады

4 октября 2023 14:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Генштаб показал видео эффективного уничтожения врага воинами 66-й отдельной механизированной бригады
Момент взрыва гранаты, брошенной на окупантов из дрона. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вооруженные силы Украины не перестают уничтожать врага всюду, где выпадает такая возможность. Очередного успеха удалось добиться воинам 66-й отдельной механизированной бригады.

Видео эффективной работы бойцов обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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"Воины 66-й отдельной механизированной бригады продолжают успешно ликвидировать оккупантов", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео видно, как украинские бойцы уничтожают оккупантов на их позициях, сбрасывая им на головы гранаты с помощью беспилотных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.

Напомним, что бойцы штурмовой бригады тщательно отработали позиции российских оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.

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