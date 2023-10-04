Генштаб показал видео эффективного уничтожения врага воинами 66-й отдельной механизированной бригады

Момент взрыва гранаты, брошенной на окупантов из дрона. Фото: Скриншот

Вооруженные силы Украины не перестают уничтожать врага всюду, где выпадает такая возможность. Очередного успеха удалось добиться воинам 66-й отдельной механизированной бригады.

Видео эффективной работы бойцов обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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"Воины 66-й отдельной механизированной бригады продолжают успешно ликвидировать оккупантов", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео видно, как украинские бойцы уничтожают оккупантов на их позициях, сбрасывая им на головы гранаты с помощью беспилотных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.

Напомним, что бойцы штурмовой бригады тщательно отработали позиции российских оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.