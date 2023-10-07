ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: president.gov.ua

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, українські бійці просуваються на північ від Копанів та Новопрокопівки.

Про це Тарнавський повідомив у Telegram.

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Тарнавський повідомив, що ворог зазнав значних втрат, зокрема, було зруйновано реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган".

Крім того, за останні 24 години противник здійснив 14 авіаударів, брав участь у 22 військових зіткненнях і провів 782 артилерійські обстріли. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ та артилерії у складі ОСУВ "Таврія" успішно виконали 1265 вогневих місій.

Тарнавський уточнив, що загальні втрати противника сягають 338 осіб.

"Було знищено 52 об'єкти ворожої військової техніки, включаючи сім танків, сім бойових броньованих машин, 14 артилерійських установок, одна РСЗВ, 1 протитанковий ракетний комплекс, три дрони, 17 транспортних засобів і 2 одиниці спеціальної техніки", — сказав він і додав, що було знищено склад боєприпасів.

Повідомлення Олександра Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися більш як на 1 км на Таврійському напрямку.