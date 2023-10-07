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ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, — Тарнавский

7 октября 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, — Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал про ситуацию на Таврическом направлении. По его словам украинские бойцы продвигаются северней Копанов и Новопрокоповки.

Об этом Тарнавский сообщил в Telegram.

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Тарнавский сообщил, что враг понес значительные потери, в частности, была разрушена реактивная система залпового огня БМ-27 "Ураган".

Кроме того, за последние 24 часа противник осуществил 14 авиаударов, участвовал в 22 военных столкновениях и провел 782 артиллерийских обстрела. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в составе ОСУВ "Таврия" успешно выполнили 1265 огневых миссий.

Тарнавский уточнил, что общие потери  противника достигают 338 человек.

"Было уничтожено 52 объекта вражеской военной техники, включая семь танков, семь боевых бронированных машин, 14 артиллерийских установок, одна РСЗО, 1 противотанковый ракетный комплекс, три дрона, 17 транспортных средств и две единицы специальной техники", — сказал он и добавил, что были уничтожены склад боеприпасов.

Александр Тарнавский
Сообщение Александра Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.

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