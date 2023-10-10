ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

Су-25 в полете. Фото: росСМИ

Воздушно-космические силы России продолжают терять в Украине свой фронтовой авиапарк. В этот раз под огонь украинской ПВО попал российский фронтовой штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Украинскими защитниками продолжаются наступательные операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация ВВС Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены российский фронтовый истребитель Су-25 "Грач" и 7 разведывательных БпЛА "Орлан".

Подразделения ракетных войск и реактивные артиллеристы поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и очередную российскую станцию РЭБ "Житель".

Напомним, что ранее благодаря работе СБУ и реактивной артиллерии феерически была уничтожена российская реактивно-термобарическая система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". А также нашим воинам удалось придумать незамысловатую модернизацию американского автоматического гранатомета Mark19.