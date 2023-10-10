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Втрати російської армії на 10 жовтня: оновлені дані Генштабу

10 жовтня 2023 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати російської армії на 10 жовтня: оновлені дані Генштабу
Українські військові стріляють з "Граду". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, за минулу добу кількість армії РФ зменшилася на 450 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ліквідовані окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив приблизно 283 080 своїх військових. До того ж за минулу добу загарбники залишились без шести танків, семи артилерійських систем, 17 БпЛА та одного засобу ППО.

Втрати окупантів на 10 жовтня:

  • особового складу — близько 283 080 (+450) осіб;
  • танків — 4 829 (+6) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 9 129 (+3) одиниці;
  • артилерійських систем — 6 713 (+7) одиниць;
  • РСЗВ — 808 (+0) одиниці;
  • засобів ППО — 544 (+1) одиниці;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 207 (+17) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 530 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 125 (+12) одиниць;
  • спеціальної техніки — 961 (+2) одиниці.
Орієнтовні втрати противника на 10 жовтня
Орієнтовні втрати противника на 10 жовтня. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Нагадаємо, розпочалася 594 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — контрнаступ. До того ж сьогодні вночі, 10 жовтня, українським захисникам вдалося приземлити понад 20 російських безпілотників типу Shahed.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області 9 жовтня на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.

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