"Чорні Запорожці" виявили та знищили спостережний пункт окупантів: ефектне відео

Знищений спостережний пункт окупантів. Фото: скриншот

У Сухопутних військах ЗСУ показали як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку.

Відео оприлюднили Сухопутні війська у Facebook.

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Знищення спостережного пункту

Повідомляється, що спочатку пілот квадрокоптеру виявив спостережний пункт ворога. Після цього пілот FPV успішно знищив і чатового, і ворожий об'єкт.

Відпрацювала 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ вразили велику кількість ворожої бронетехніки та комплекс РДС, який є досить рідкісним. Зробили це бійці підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк".

Додамо, українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. На фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку. Командувач Сирський показав їхню роботу.

Також морпіхи 36-ї миколаївської бригади імені контрадмірала Білинського показали блискучу роботу свого підрозділу "Сови", де вони одним пострілом знищили ворожий російський танк.