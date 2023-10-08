"Чорні Запорожці" виявили та знищили спостережний пункт окупантів: ефектне відео
У Сухопутних військах ЗСУ показали як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку.
Відео оприлюднили Сухопутні війська у Facebook.
Знищення спостережного пункту
Повідомляється, що спочатку пілот квадрокоптеру виявив спостережний пункт ворога. Після цього пілот FPV успішно знищив і чатового, і ворожий об'єкт.
Відпрацювала 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.
Нагадаємо, спецпризначенці СБУ вразили велику кількість ворожої бронетехніки та комплекс РДС, який є досить рідкісним. Зробили це бійці підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк".
Додамо, українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. На фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку. Командувач Сирський показав їхню роботу.
Також морпіхи 36-ї миколаївської бригади імені контрадмірала Білинського показали блискучу роботу свого підрозділу "Сови", де вони одним пострілом знищили ворожий російський танк.