"Черные Запорожцы" обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт оккупантов: эффектное видео

Уничтоженный наблюдательный пункт оккупантов. Фото: скриншот

В Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.

Видео обнародовали Сухопутные войска в Facebook.

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Уничтожение наблюдательного пункта

Изначально пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт врага. После этого пилот FPV успешно уничтожил и чатового, и враждебный объект.

Отработала 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

Напомним, спецназовцы СБУ поразили большое количество вражеской бронетехники и комплекс РДС, который является довольно редким. Сделали это бойцы подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк".

Добавим, что украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. На фронте отличились бойцы 66-й ОМБр на Лиманском направлении. Командующий Сырский показал их работу.

Также морпехи 36-й николаевской бригады имени контрадмирала Билинского показали блестящую работу своего подразделения "Совы", где они одним выстрелом уничтожили вражеский российский танк.