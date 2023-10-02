У мережі показали, як "Сови" блискуче знищили техніку окупантів: відео

Момент знищення ворожого танку. Фото: скриншот

Сили оборони продовжують щоденно витісняти російських ворогів з території України, знищуючи при цьому велику кількість військової техніки. Зокрема, морпіхи 36-ї миколаївської бригади імені контрадмірала Білинського показали блискучу роботу свого підрозділу "Сови".

Відповідне відео оприлюднили на сторінці 36 ОБрМП.

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Знищення ворожої техніки

На оприлюднених кадрах можна побачити, як українські військові одним пострілом знищують ворожий російський танк.

"Покарання окупантам не уникнути. До вашої уваги щоденна робота підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів", — підписали відео у мережі.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Силам ППО вдалося ліквідувати чотири із семи дронів.

Також ми писали, що керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав, як українські військові скидають "подарунки" для російських окупантів. Він назвав це "камінням з неба".

Додамо, нещодавно командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів.