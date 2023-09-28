"Каміння з неба": Єрмак показав, як ЗСУ скидають "подарунки" для окупантів

Ураження позиції російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав, як українські військові скидають "подарунки" для російських окупантів. Він назвав це "камінням з неба".

Відео Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі.

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На відео можна побачити, як дрон скинув гранату на позицію російських окупантів. Після цього сталося потужне загоряння.

Нагадаємо, українські військові продовжують нищити техніку росіян та їхній особовий склад. Так, нещодавно артилерійський дивізіон 77-ї бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 330 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Додамо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів.