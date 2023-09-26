Бійці ЗСУ опановують американський міномет Scorpion
Українські військові тренуються на американському 120-мм мінометі Scorpion. Мобільна мінометна система розроблена спеціально для того, щоб швидко прибути на місце, розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію.
Відео тренувань потрапило у соцмережі. Про це пише видання Army Recognition.
Мобільний міномет "Скорпіон"
Українські військові опановують Scorpion. За наступну хвилину міномет може зробити 11 пострілів. Тобто за хвилину виходить до 12 пострілів. Потім темп стрільби знижується до 4 снарядів за хвилину. Після відпрацювання систему можна згорнути за 20 секунд.
Scorpion має цифрову систему управління вогнем, а також інтегровану метеостанцію для коригування знімків. Максимальна заявлена дальність — 7180 метрів.
Чи отримають українські військові таку систему, наразі невідомо. У виданні не виключають, що все може бути.
Повідомляється, що виробляють Scoprion американська приватна компанія Global Military Products.
Нагадаємо, в Україну прибула перша партія танків Abrams із США. Відправка відбулась на кілька місяців раніше, ніж було заявлено. Навчання на американських танках розпочали ще у травні 2023 року. Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Abrams прибудуть в Україну на початку осені.