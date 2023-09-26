Бійці ЗСУ опановують американський міномет Scorpion

Українські бійці опановують міномет США. Фото: скриншот

Українські військові тренуються на американському 120-мм мінометі Scorpion. Мобільна мінометна система розроблена спеціально для того, щоб швидко прибути на місце, розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію.

Відео тренувань потрапило у соцмережі. Про це пише видання Army Recognition.

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Українські військові опановують Scorpion. За наступну хвилину міномет може зробити 11 пострілів. Тобто за хвилину виходить до 12 пострілів. Потім темп стрільби знижується до 4 снарядів за хвилину. Після відпрацювання систему можна згорнути за 20 секунд.

Scorpion має цифрову систему управління вогнем, а також інтегровану метеостанцію для коригування знімків. Максимальна заявлена дальність — 7180 метрів.

Чи отримають українські військові таку систему, наразі невідомо. У виданні не виключають, що все може бути.

Повідомляється, що виробляють Scoprion американська приватна компанія Global Military Products.

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія танків Abrams із США. Відправка відбулась на кілька місяців раніше, ніж було заявлено. Навчання на американських танках розпочали ще у травні 2023 року. Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Abrams прибудуть в Україну на початку осені.