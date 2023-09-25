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Прибули раніше обіцяного: Україна отримала першу партію танків Abrams

25 вересня 2023 14:53
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Валерія Пержун
редактор
Прибули раніше обіцяного: Україна отримала першу партію танків Abrams
Танк Abrams у Польщі. Ілюстративне фото: Мілітарний
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україну прибула перша партія танків Abrams із США. Відправка відбулась на кілька місяців раніше, ніж було заявлено.

Про це інформує The New York Times.

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Що відомо про прибуття перших Abrams

Навчання на американських танках розпочали ще у травні 2023 року. Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "абрамси" прибудуть в Україну на початку осені. 

Протягом кількох місяців танки ремонтували та готували. І врешті цими вихідними їх допустили до передачі.

Як пише The New York Times, посилаючись на слова офіційних осіб, перша партія танків прибула в Україну на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і якраз вчасно для використання в контрнаступі. 

Американські посадовці повідомили, що "абрамси" будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона могла б використати для просування на тих територіях, де бої тривали місяцями без суттєвих проривів.

Водночас голова ГУР Кирило Буданов заявив, що "абрамси" використовуватимуть для конкретних, добре продуманих операцій, інакше танки ризикують бути знищеними.

Нагадаємо, США надасть Україні понад 500 млн доларів на відновлення енергосистеми.

Також ЗМІ писали, що США вирішили передати ракети ATACMS Україні ще до візиту Зеленського.

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