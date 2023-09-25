Прибыли раньше обещанного: Украина получила первую партию танков Abrams

Танк Abrams в Польше. Иллюстративное фото: Мілітарний

В Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше заявления.

Об этом информирует The New York Times.

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Учения на американских танках начали еще в мае 2023 года. Тогда же министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "абрамсы" прибудут в Украину в начале осени.

В течение нескольких месяцев танки ремонтировали и готовили. И, наконец, в эти выходные их допустили к передаче.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на слова официальных лиц, первая партия танков прибыла в Украину на несколько месяцев раньше, чем планировалось, и как раз вовремя для использования в контрнаступлении.

Американские чиновники сообщили, что "абрамсы" будут среди других танков в арсенале Украины, которые она могла использовать для продвижения на тех территориях, где бои продолжались месяцами без существенных прорывов.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что "абрамсы" будут использовать для конкретных, хорошо продуманных операций, иначе танки рискуют быть уничтоженными.

Напомним, США предоставит Украине более 500 млн долларов на восстановление энергосистемы.

Также СМИ писали, что США решили передать ракеты ATACMS Украине еще до визита Зеленского.