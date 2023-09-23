США вирішили передати ракети ATACMS Україні ще до візиту Зеленського, — FT

Далекобійні ракети ATACMS. Фото ілюстративне: google

У Білому домі прийняли рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту українського лідера Володимира Зеленського. Про це не оголошували публічно через те, щоб не давати підказки росіянам.

Про це йдеться у матеріалі видання Financial Times.

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Згідно з інформацією видання, у Білому домі не хотіли публічно розголошувати про передачу далекобійних ракет ATACMS Україні через те, щоб росіяни не переміщували свої шляхи постачання подалі від лінії фронту.

Повідомляється, що озброєння буде в Україні вже найближчим часом. Але воно буде лише у невеликих кількостях.

Зазначається, що США передадуть ту версію ракет ATACMS, що озброєна касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Нагадаємо, 21 вересня Сполучені Штати планували оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Водночас ракет ATACMS у переліченому списку не було.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати таки передадуть Україні "невелику кількість" ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з РФ. Коли саме зроблять публічне оголошення та доставлять озброєння, поки що невідомо.