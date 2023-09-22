Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США передадуть Україні ракети ATACMS, — NBC News arrow

США передадуть Україні ракети ATACMS, — NBC News

22 вересня 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
США передадуть Україні ракети ATACMS, — NBC News
Ракети ATACMS. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сполучені Штати передадуть Україні "невелику кількість" ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з РФ. Коли саме зроблять публічне оголошення та доставлять озброєння, поки що невідомо. 

Про це повідомляє американське видання NBC NEWS, посилаючись на заяви офіційних осіб США та представників Конгресу. 

Читайте також:

США передадуть Україні ракети ATACMS

За словами посадовців США, їхня країна не має великого запасу ракет ATACMS для того, щоб передати Україні. До того ж деякі чиновники "чинили опір" щодо постачання цього типу зброї, побоюючись ескалації конфлікту. 

У Конгресі США кажуть, що досі тривають дебати щодо типу та кількості ракет, які відправлять в Україну. 

Офіційного оголошення про передачу допомоги поки що не було. 

Нагадаємо, 21 вересня Сполучені Штати планували оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Водночас, ракет ATACMS у переліченому списку не було.

Також ми писали, після свого візиту до Вашингтону (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовились спільно виробляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз