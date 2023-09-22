США передадуть Україні ракети ATACMS, — NBC News

Ракети ATACMS. Фото ілюстративне: google

Сполучені Штати передадуть Україні "невелику кількість" ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з РФ. Коли саме зроблять публічне оголошення та доставлять озброєння, поки що невідомо.

Про це повідомляє американське видання NBC NEWS, посилаючись на заяви офіційних осіб США та представників Конгресу.

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США передадуть Україні ракети ATACMS

За словами посадовців США, їхня країна не має великого запасу ракет ATACMS для того, щоб передати Україні. До того ж деякі чиновники "чинили опір" щодо постачання цього типу зброї, побоюючись ескалації конфлікту.

У Конгресі США кажуть, що досі тривають дебати щодо типу та кількості ракет, які відправлять в Україну.

Офіційного оголошення про передачу допомоги поки що не було.

Нагадаємо, 21 вересня Сполучені Штати планували оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Водночас, ракет ATACMS у переліченому списку не було.

Також ми писали, після свого візиту до Вашингтону (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовились спільно виробляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.