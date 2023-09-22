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США передадут Украине ракеты ATACMS, — NBC News

22 сентября 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
США передадут Украине ракеты ATACMS, — NBC News
Ракеты ATACMS. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Соединенные Штаты передадут Украине "небольшое количество" ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с РФ. Когда именно сделают публичное объявление и доставят вооружение, пока неизвестно.

Об этом сообщает американское издание NBC NEWS, ссылаясь на заявления официальных лиц США и представителей Конгресса.

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США передадут Украине ракеты ATACMS

По словам чиновников США, у их страны нет большого запаса ракет ATACMS для того, чтобы передать Украине. К тому же некоторые чиновники "сопротивлялись" по поставкам этого типа оружия, опасаясь эскалации конфликта.

В Конгрессе США говорят, что до сих пор продолжаются дебаты по типу и количеству ракет, которые отправят в Украину.

Официального объявления о передаче помощи пока не было.

Напомним, 21 сентября Соединенные Штаты планировали огласить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не было.

Также мы писали, после своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.

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