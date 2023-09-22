США передадут Украине ракеты ATACMS, — NBC News
Соединенные Штаты передадут Украине "небольшое количество" ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с РФ. Когда именно сделают публичное объявление и доставят вооружение, пока неизвестно.
Об этом сообщает американское издание NBC NEWS, ссылаясь на заявления официальных лиц США и представителей Конгресса.
США передадут Украине ракеты ATACMS
По словам чиновников США, у их страны нет большого запаса ракет ATACMS для того, чтобы передать Украине. К тому же некоторые чиновники "сопротивлялись" по поставкам этого типа оружия, опасаясь эскалации конфликта.
В Конгрессе США говорят, что до сих пор продолжаются дебаты по типу и количеству ракет, которые отправят в Украину.
Официального объявления о передаче помощи пока не было.
Напомним, 21 сентября Соединенные Штаты планировали огласить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не было.
Также мы писали, после своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.