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США решили передать ракеты ATACMS Украине еще до визита Зеленского, — FT

23 сентября 2023 17:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
США решили передать ракеты ATACMS Украине еще до визита Зеленского, — FT
Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Белом Доме приняли решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом не объявляли публично из-за того, чтобы не давать подсказки россиянам.

Об этом говорится в материале издания Financial Times.

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Согласно информации издания, в Белом доме не хотели публично разглашать о передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине из-за того, чтобы россияне не перемещали свои пути снабжения подальше от линии фронта.

Сообщается, что вооружение будет в Украине уже в ближайшее время. Но оно будет только в небольших количествах.

Отмечается, что США передадут ту версию ракет ATACMS, которая вооружена кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

Напомним, 21 сентября Соединенные Штаты планировали огласить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не было.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты передадут Украине "небольшое количество" ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с РФ. Когда именно сделают публичное объявление и доставят вооружение, пока неизвестно.

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