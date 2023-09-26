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Бойцы ВСУ овладевают американским минометом Scorpion

26 сентября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бойцы ВСУ овладевают американским минометом Scorpion
Украинские бойцы овладевают минометом США. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские военные тренируются на американском 120-мм миномете Scorpion. Мобильная минометная система разработана специально для того, чтобы быстро прибыть на место, развернуться, отстреляться и покинуть позицию.

Видео тренировок попало в соцсети. Об этом пишет издание Army Recognition.

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Украинские военные овладевают Scorpion. За одну минуту миномет может произвести 11 выстрелов. То есть через минуту выходит до 12 выстрелов. Затем темп стрельбы снижается до 4 снарядов в минуту. После отработки можно свернуть систему за 20 секунд.

Scorpion обладает цифровой системой управления огнем, а также интегрированной метеостанцией для корректировки снимков. Максимальная заявленная дальность — 7180 метров.

Получат ли украинские военные такую систему, пока неизвестно. В издании не исключают, что все возможно.

Сообщается, что производится Scoprion американской частной компанией Global Military Products.

Напомним, в Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше. Учения на американских танках начали еще в мае 2023 года. Тогда же министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Abrams прибудут в Украину в начале осени.

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