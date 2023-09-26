Бойцы ВСУ овладевают американским минометом Scorpion
Украинские военные тренируются на американском 120-мм миномете Scorpion. Мобильная минометная система разработана специально для того, чтобы быстро прибыть на место, развернуться, отстреляться и покинуть позицию.
Видео тренировок попало в соцсети. Об этом пишет издание Army Recognition.
Мобильный миномет "Скорпион"
Украинские военные овладевают Scorpion. За одну минуту миномет может произвести 11 выстрелов. То есть через минуту выходит до 12 выстрелов. Затем темп стрельбы снижается до 4 снарядов в минуту. После отработки можно свернуть систему за 20 секунд.
Scorpion обладает цифровой системой управления огнем, а также интегрированной метеостанцией для корректировки снимков. Максимальная заявленная дальность — 7180 метров.
Получат ли украинские военные такую систему, пока неизвестно. В издании не исключают, что все возможно.
Сообщается, что производится Scoprion американской частной компанией Global Military Products.
Напомним, в Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше. Учения на американских танках начали еще в мае 2023 года. Тогда же министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Abrams прибудут в Украину в начале осени.