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Втрати окупантів на 28 вересня: оновлені дані Генштабу

28 вересня 2023 09:37
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Втрати окупантів на 28 вересня: оновлені дані Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 330 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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Ліквідовані окупанти за попередню добу

Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 330 людей. Окрім цього, загарбники втратили чотири танки, 12 бронемашин, 38 артилерійських систем, дев'ять БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 277 320 (+330) осіб;
  • танків — 4 679 (+4) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 8 962 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем — 6 375 (+38) одиниць;
  • РСЗВ — 793 (+1) одиниця;
  • засобів ППО — 535 (+1) одиниця;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 957 (+9) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 529 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн —  8 815 (+23) одиниці;
  • спеціальної техніки — 929 (+2) одиниці.
втрати окупантів 28 вересня
Втрати окупантів станом на 28 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Окрім того, аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ поблизу Новопрокопівки на Запоріжжі. Про це свідчить як мінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі і перекинули сюди свої елітні підрозділи. 

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