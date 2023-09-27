ЗСУ мають успіх поблизу Новопрокопівки на Запоріжжі, — ISW

Український військовий на танку. Фото: google

Сили оборони України ведуть успішні наступальні дії поблизу Новопрокопівки Запорізької області. Про це свідчить якмінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі і перекинули сюди свої елітні підрозділи.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни ISW.

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"Підрозділи 70-го та 71-го гвардійських мотострілецьких полків 42-ї мотострілецької дивізії протягом останнього тижня дедалі активніше вели обмежені контратаки поблизу Новопрокопівки, а російський мілблогер стверджував, що частини 42-ї мотострілецької дивізії 25 вересня відкинули українські сили з позицій під Новопрокопівкою", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у серпні армія РФ провела ротацію поблизу населеного пункту й перекинула сюди свої елітні підрозділи.

"Участь 70-го та 71-го мотострілецьких полків у контратаках в районі Новопрокопівки свідчить про те, що українські контрнаступальні операції могли значно знизити боєздатність підрозділів 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ і що ці елементи ВДВ більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву", — додають експерти.

За словами аналітиків, два елітні російські підрозділи могли відступити на півночі зі своїх позицій через те, що вступають у бій із ЗСУ, які вже досягли околиць Новопрокопівки.

Нагадаємо, Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Додамо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сірський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів.