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ВСУ имеют успех вблизи Новопрокоповки на Запорожье, — ISW

27 сентября 2023 07:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ имеют успех вблизи Новопрокоповки на Запорожье, — ISW
Украинский военный на танке. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины ведут успешные наступательные действия вблизи Новопрокопки Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне стали все чаще контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.

Об этом говорится в материале Института изучения войны ISW.

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"Подразделения 70-го и 71-го гвардейских мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии в течение последней недели все активнее вели ограниченные контратаки вблизи Новопрокоповки, а российский милблогер утверждал, что части 42-й мотострелковой дивизии 25 сентября откинули украинские силы из позиций под Новопрокоповкой, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в августе армия РФ провела ротацию вблизи населенного пункта и перекинула сюда свои элитные подразделения.

"Участие 70-го и 71-го мотострелковых полков в контратаках в районе Новопрокоповки свидетельствует о том, что украинские контрнаступательные операции могли значительно снизить боеспособность подразделений 7-й и 76-й дивизий ВДВ и эти элементы ВДВ больше не могут проводить все контратаки вдоль всего украинского прорыва", — добавляют эксперты.

По словам аналитиков, два элитных российских подразделения могли отступить на севере со своих позиций из-за того, что вступили в бой с ВСУ, которые уже достигли окраин Новопрокоповки.

Напомним, Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Серский показал, как украинские защитники работают на окраине Клищиевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.

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