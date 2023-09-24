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Українські захисники "перерізають" логістику окупантів на Бахмутському напрямку

24 вересня 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські захисники "перерізають" логістику окупантів на Бахмутському напрямку
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Про це повідомив голова пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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За словами Євлаша, один із маршрутів, дорога Бахмут — Горлівка, що знаходиться за три кілометри від лінії зіткнення, вже потрапляє в радіус дії української артилерії та безпілотних літальних апаратів.

Також Євлаш уточнив, що російські окупанти мають й інші логістичні шляхи, які забезпечують підтримку угруповання в Бахмуті, зокрема, дороги, що йдуть з окупованих територій.

Він додав, що українські війська продовжують блокувати ці маршрути і продовжуватимуть це робити надалі, прагнучи максимально ускладнити постачання російського угруповання та завдати йому значних втрат у районі Бахмута.

Нагадаємо, що російські військовослужбовці перевдягаються у військову форму ЗСУ та беруть участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. Це є частиною їхньої стратегії порушувати встановлені правила ведення війни, щоб просунутися вперед.

Також ми повідомляли, що минулої доби українські військові ліквідували ще близько 390 російських окупантів. Крім того, противник продовжує втрачати на фронті танки, засоби протиповітряної оборони, бойові броньовані машини, безпілотники та інше.

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