Потери российских оккупантов на 24 сентября: обновленная информация Генштаба

Украинские военные готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 390 российских оккупантов. Кроме того, противник продолжает терять на фронте танки, средства противовоздушной обороны, боевые бронированные машины, беспилотники и прочее.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено около 275 850 захватчиков.

За минувшие сутки враг потерял семь танков, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийских системы и одно средство ПВО.

Общие потери армии РФ за время войны:

личного состава — около 275 850 (+390) человек;

танков — 4 662 (+7) единицы;

боевых бронированных машин — 8 914 (+2) единиц;

артиллерийских систем — 6 233 (+23) единицы;

РСЗО — 789 (+0) единиц;

средств ПВО — 531 (+1) единицы;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 888 (+21) единицы;

крылатых ракет — 1518 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 734 (+18) единиц;

специальной техники — 914 (+2).

Ориентировочные потери противника на 24 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начались 578 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают успешно бить по российским оккупантам. Враг каждый день теряет важную технику и личный состав.

Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о текущей ситуации на фронте и спрогнозировал будущее развитие событий. Он также назвал проблему, которую следует решить ВСУ, чтобы превосходить войска России.