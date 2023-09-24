Потери российских оккупантов на 24 сентября: обновленная информация Генштаба
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 390 российских оккупантов. Кроме того, противник продолжает терять на фронте танки, средства противовоздушной обороны, боевые бронированные машины, беспилотники и прочее.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные оккупанты
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено около 275 850 захватчиков.
За минувшие сутки враг потерял семь танков, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийских системы и одно средство ПВО.
Общие потери армии РФ за время войны:
- личного состава — около 275 850 (+390) человек;
- танков — 4 662 (+7) единицы;
- боевых бронированных машин — 8 914 (+2) единиц;
- артиллерийских систем — 6 233 (+23) единицы;
- РСЗО — 789 (+0) единиц;
- средств ПВО — 531 (+1) единицы;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 888 (+21) единицы;
- крылатых ракет — 1518 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 734 (+18) единиц;
- специальной техники — 914 (+2).
Напомним, начались 578 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают успешно бить по российским оккупантам. Враг каждый день теряет важную технику и личный состав.
Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о текущей ситуации на фронте и спрогнозировал будущее развитие событий. Он также назвал проблему, которую следует решить ВСУ, чтобы превосходить войска России.