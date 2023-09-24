Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по ворогу за минулу добу arrow

У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по ворогу за минулу добу

24 вересня 2023 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по ворогу за минулу добу
Український військовослужбовець стріляє з самохідної гаубиці. Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 578 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують успішно бити по російських окупантів. Ворог щодня втрачає важливу техніку та особовий склад.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сім — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, вісім артилерійських засобів та одну радіолокаційну станцію противника", — йдеться у повідомленні.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах

Також ми писали, що у мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України. 

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про поточну ситуацію на фронті та спрогнозував майбутній розвиток подій. Він також назвав проблему, яку потрібно вирішити ЗСУ, щоб перевершувати війська Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз