У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали ЗСУ по ворогу за минулу добу

Український військовослужбовець стріляє з самохідної гаубиці. Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Розпочалася 578 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують успішно бити по російських окупантів. Ворог щодня втрачає важливу техніку та особовий склад.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сім — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, вісім артилерійських засобів та одну радіолокаційну станцію противника", — йдеться у повідомленні.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах

Також ми писали, що у мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про поточну ситуацію на фронті та спрогнозував майбутній розвиток подій. Він також назвав проблему, яку потрібно вирішити ЗСУ, щоб перевершувати війська Росії.