Буданов розповів, яку проблему потрібно вирішити ЗСУ, щоб перевершувати війська РФ

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про поточну ситуацію на фронті та спрогнозував майбутній розвиток подій. Він також назвав проблему, яку потрібно вирішити ЗСУ, щоб перевершувати війська Росії.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю порталу The War Zone.

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Перевага ворога на фронті

Буданов розповів, у РФ за нинішнього стилю ведення війни є певні переваги. Йдеться про людський ресурс, якого в російських окупантів значно більше. Внаслідок цього Україні доведеться щось змінити.

"Нам знадобляться додаткові системи та можливості озброєння, які все ще можуть змінити баланс, який у нас є сьогодні. Якщо дивитися на ситуацію виключно з погляду людських ресурсів, якщо порівнювати український потенціал із російським, то в росіян людських ресурсів набагато більше. Ось чому ми не можемо продовжувати битися просто солдат із солдатом. Це не принесе бажаних результатів", — заявив Буданов.

Начальник ГУР МО наголосив, що для зміни ситуації Україні знадобиться більше озброєння різного типу. Воно допоможе військовим уражати позиції ворога та звільняти окуповані території.

"Нам необхідно вирішити проблему збільшення загальної кількості артилерійських стволів на полі бою. І нам потрібні системи зброї більшої дальності, щоб уражати їхні командні пункти, склади матеріально-технічного постачання тощо", — додав Буданов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав фактори, які гарантували успіх Слобожанської наступальної операції. Він також розповів про повернення української історії.

Також ми писали, що керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що армія РФ на нинішньому етапі війни не має стратегічного резерву. Ресурси на війну у Росії можуть вичерпатись вже через два-три роки.