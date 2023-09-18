Буданов спрогнозував, коли в Росії можуть вичерпатись військові запаси

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Армія РФ на нинішньому етапі війни не має стратегічного резерву. Ресурси на війну у Росії можуть вичерпатись вже через два-три роки.

Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.

Читайте також:

Ресурси РФ на війні: які проблеми в окупантів

Буданов зазначив, що людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Проте кількість людей, яких Росія може мобілізувати на війну, залишається єдиною очевидною перевагою агресора, їхня якість — низька.

"Наприклад, 25-та російська загальновійськова армія, що її агресор передчасно розгорнув у районі Лимана та Куп’янська, укомплектована особовим складом лише на 80%, а технікою ― на 55%", — розповів керівник української розвідки.

Він вважає переговори президента РФ Володимира Путіна з Північною Кореєю є очевидним свідченням його проблем.

"Якщо все гаразд і Росія має достатньо ресурсів, чому вони шукають їх по всьому світу? Відповідь очевидна — видобувати більше нічого", — сказав Буданов.

Також він наголосив, що перша лінія оборони агресора на південній осі у Запоріжжі місцями вже прорвана, і це є підставою для занепокоєння у Кремлі.

"Ситуація на фронті вже змусила Росію задіяти свої недостатньо сильні резерви, які агресор не планував використовувати до кінця жовтня. Всупереч тому, що РФ декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни напередодні осінньо-зимового періоду. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.