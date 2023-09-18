Буданов спрогнозировал, когда в России могут иссякнуть военные запасы

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Армия РФ на нынешнем этапе войны не имеет стратегического резерва. Ресурсы на войну в России могут иссякнуть уже через два-три года.

Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью The Economist.

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Буданов отметил, что человеческие ресурсы в России, условно говоря, не ограничены. Однако количество людей, которых Россия может мобилизовать на войну, остается единственным очевидным преимуществом агрессора, их качество низкое.

"Например, 25-я российская общевойсковая армия, которую агрессор преждевременно развернул в районе Лимана и Купянска, укомплектована личным составом только на 80%, а техникой ― на 55%", — рассказал руководитель украинской разведки.

Он считает переговоры президента РФ Владимира Путина с Северной Кореей очевидным свидетельством его проблем.

"Если все в порядке и у России есть достаточно ресурсов, почему они ищут их по всему миру? Ответ очевиден — добывать больше нечего", — сказал Буданов.

Также он подчеркнул, что первая линия обороны агрессора на южной оси в Запорожье местами уже прорвана, что является основанием для беспокойства в Кремле.

"Ситуация на фронте уже заставила Россию задействовать свои недостаточно сильные резервы, которые агрессор не планировал использовать до конца октября. Вопреки тому, что РФ декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что Кирилл Буданов выразил опасения по поводу возможных атак РФ по энергетике страны накануне осенне-зимнего периода. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.