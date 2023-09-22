"Це ми Київська Русь": Буданов розповів про повернення української історії

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав фактори, які гарантували успіх Слобожанської наступальної операції. Він також розповів про повернення української історії.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю для проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", який вийде 29 вересня.

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Буданов заявив, що головну роль у звільненні Харківської області зіграли раптовість, швидкість і рішучість дій Сил безпеки та оборони України.

Він описав методики Кремля, які Росія використовує під час спроб окупації чужих територій. За словами начальника ГУР МО, головним інструментом для ворога слугує підміна реальності.

"Починається вона зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів", ― пояснив Буданов.

Начальник ГУР МО сказав, що Україна повинна повернути свою історію.

"Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона ― славетна", ― додав Буданов.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що армія РФ на нинішньому етапі війни не має стратегічного резерву. Ресурси на війну у Росії можуть вичерпатись вже через два-три роки.

Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що війна в нашій державі може тривати в різній формі все життя. Це станеться, якщо ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.