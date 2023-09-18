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ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до зими, — Буданов

18 вересня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до зими, — Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованим Кримом до настання зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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Буданов каже, що хвилюватися має Росія, а не Україна. Її перша оборонна лінія на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже подекуди пробита, а це означає, що операцію з розриву сухопутних зв’язків між Росією та Кримом можна здійснити ще до настання зими.

Можливо, Україна вже залучила обмежену кількість своїх резервних військ, але зараз Росія, здавалося б, у розпачі, як відомо, виділяє недостатньо чисельні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

"Всупереч тому, що декларує Російська Федерація, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", — каже генерал. 

На тлі повідомлень про те, що Росія готова активізувати поточну мобілізаційну роботу, генерал-лейтенант Буданов каже, що чисельність особового складу є єдиною очевидною перевагою, яку Росія все ще має над Україною.

"Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня.Що стосується інших складових воєнних дій, то російські ресурси вичерпуються, і розплата йде", — зауважив Буданов.

Нагадаємо, щодня в український полон потрапляють десятки росіян, серед яких не лише солдати, а й офіцери. Останнім часом їхня кількість збільшилася на тлі наступу української армії.

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